AK Parti’nin İstanbul planı ne? Murat Kurum nasıl bir yol izleyecek?

DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye'nin ekonomisinin yarsının sağlandığı bir İstanbul'dan bahsediyoruz. 16 milyon İstanbul geçirdiği 5 yıl süreç üzerinden nelerin yapılıp yapılmadığını gayet iyi biliyor. İstanbul için kentsel dönüşüm çok önemli. Murat Kurum bunun nasıl ve hangi metotla yapılacağını gayet iyi biliyor. İstanbul'da olacak bir afet eğer zamanında dönüşümü sağlayamazsak ülkeyi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Ciddi bir sanayisi ve istihdamı var, ciddi bir geçiş noktasında. Bu doğal afete karşı hazırlıklarımızı zamanında bitiremezsek çok üzülürüz. Bu ulusal bir mesele kesinlikle siyasal bir mesele olarak görülmemeli.