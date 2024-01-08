AK Parti’nin İstanbul planı ne? Murat Kurum nasıl bir yol izleyecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Murat kurum olduğunu açıkladı. Seçim startı resmen başladı. Peki AK Part'nin İstanbul planı ne? Murat Kurum'un İstanbul adaylığı nasıl karşılandı? AK Parti'nin adayı Murat Kurum'un kentsel dönüşüm planı ne? Megakentte yıkılması gereken kaç riskli bina var? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Mimar Dr. Nihat Şen ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.
Dün Haliç Kongre Merkezi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olacağını açıkladı. Murat Kurum hemen seçim çalışmalarına başlarken İstanbul'da deprem gerçeğine ve ulaşım sorununa dikkat çekti. Gündemdeki sıcak gelişmeyi A Haber canlı yayınına katılan Mimar Dr. Nihat Şen ile kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir değerlendirdi.
KENTSEL DÖNÜŞÜM SAHALARINDA ÇALIŞTI
Nihan Şen: İstanbul'un problemleri belli. Bunların tespiti yıllar önce yapıldı. Sorunları çözmek için en uygun profil Murat Kurum'dur. Geçmişinde Emlak Konut ve TOKİ tecrübesi var. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı var. Özellikle kentsel dönüşüm ile ilgili sahalarda bizzat çalışmış biri. Bir işi yapabilmeniz ve kısa süre yapmanız o işi bilmek ile alakalı. Murat Kurum'un mühendis olması şehir ve plan nedir bilmesi önemli bir avantaj.
ULAŞIM SORUNU
İstanbul'da beklenen bir Marmara depremi var. İlçelerde riskli alanlar ve kentsel dönüşümün nereden başlayacağı da belli. Seçim çalışmalarına bu sabah başladı. Deprem ve ulaşımı öncelikli ele aldığını görüyoruz. İstanbul'da sabah 7'lerde trafik yoğunluğu yüzde 70'lere çıkıyor akşam saatlerinde zaman zaman yüzde 90'lara çıkıyor. Trafikte ciddi bir zaman harcama söz konusu. Bunun yanından en önemlisi can güvenliğidir.
DEPREM GERÇEĞİ
Türkiye'nin ekonomisinin yarsının sağlandığı bir İstanbul'dan bahsediyoruz. 16 milyon İstanbul geçirdiği 5 yıl süreç üzerinden nelerin yapılıp yapılmadığını gayet iyi biliyor. İstanbul için kentsel dönüşüm çok önemli. Murat Kurum bunun nasıl ve hangi metotla yapılacağını gayet iyi biliyor. İstanbul'da olacak bir afet eğer zamanında dönüşümü sağlayamazsak ülkeyi ciddi anlamda sıkıntıya sokar. Ciddi bir sanayisi ve istihdamı var, ciddi bir geçiş noktasında. Bu doğal afete karşı hazırlıklarımızı zamanında bitiremezsek çok üzülürüz. Bu ulusal bir mesele kesinlikle siyasal bir mesele olarak görülmemeli.
50 GÜNDEN FAZLA SAHADA KALDI
Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir: Bu afetlerde Sayın Kurum'un sahada ne kadar etkin olduğunu ben 58 gün boyunca evine gitmeden sahada kaldığına bizzat şahidim.
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