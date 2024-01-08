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BBP Murat Kurum’u destekleyecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 12:43
Güncelleme:08.01.2024 13:06
BBP Lideri Mustafa Destici, Murat Kurum ile ilgili “Aday olmasından memnuniyet duyduk” açıklamasında bulundu. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı
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