Tahsin Babaş kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti Kastamonu Belediye başkan adayı kim oldu? (MHP, CHP ve İYİ Parti) adayları kimler?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.