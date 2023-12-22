CHP'li Eren Erdem'den büyük itiraf! Halk TV'ye her ay 2 milyon lira para gönderiliyordu...
Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem yaptığı açıklamada görevde olduğu dönemde partiden Halk TV'ye ayda 2 milyon lira verilen ödenek verildiğini itiraf etti. Eren Erdem eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlar yapmasının ardından para ilişkisine son verdiğini de belirtti. İşte detaylar...
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu eski CHP Genel Başkan yardımcısı Eren Erdem CHP'nin Halk TV'yi fonladığını bir kez daha itiraf etti.
KAYIP MİLYONLAR HALK TV'YE
CHP'de 100 milyon liranın kaydolduğu ve bu paranın trollere harcandığı iddialarına ilişkin kendisini savunmaya çalışan Erdem CHP-Halk TV arasındaki para ilişkisine ilişkin, "Halk TV'nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim" dedi.
ÖZGÜR KARABAT HEPSİNİ BİLİYOR
Halk TV'nin mamasını keserek partisini 5 ayda tasarrufa geçirdiğini öne süren Eren Erdem Özgür Karabat'ı işaret ederek, "Hepsini biliyor. Hepsi defterlerde kayıtlı" dedi.
HALK TV'YE PARA AKIŞINI KESMİŞTİ
Genel seçimlerin ardından CHP'de 'değişim' kaosu yaşandığı günlerde Ekrem İmamoğlu'nun 'zoom' toplantısının ifşa olmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu medya operasyonunun düğmesine basmıştı.
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV ile CHP arasındaki tüm ilişkiler sona ermiş ve "Kılıçdaroğlu intikam alıyor" yorumlar yapılmıştı.
HALK TV'YE "İMAMOĞLU CEZASI"
CHP ile Halk TV arasında ipleri atan fesihnameyi Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirdiği Eren Erdem duyurmuştu.
"BAŞKA KANALLARLA DA PROTOKOLÜMÜZ VAR"
Erdem, konuya ilişkin açıklamasında "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı. Erdem daha sonra CHP'nin başka kanallarla da benzer ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.
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