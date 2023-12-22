CHP’li Eren Erdem’den büyük itiraf! Halk TV’ye her ay 2 milyon lira para gönderiliyordu...

"BAŞKA KANALLARLA DA PROTOKOLÜMÜZ VAR"

Erdem, konuya ilişkin açıklamasında "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir." ifadelerini kullanmıştı. Erdem daha sonra CHP'nin başka kanallarla da benzer ilişkisi olduğunu itiraf etmişti.