Osman Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
2024 yılını yerel seçimlerinde Kırşehir’de hangi partiden hangi adayların listeye çıkacağı merak edilenler arasında yerini aldı. İl, ilçe ve mahallelerin yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirleyecek olan seçimde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti tek tek adaylarını belirleyecek. Peki başkan adayları kim olacak?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından beklenen yerel seçim tarihi açıklanmıştı. Zamanın yaklaşması ile birlikte vatandaşlar AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin adaylarını merak etmeye başladı. Siyasi partiler ise Kırşehir için adaylarını belirlemeye başladı. İşte mart ayında oy pusulalarında yer alacak AK Parti, MHP, CHP ve İYİ'nin adaylarının listesi…
AK PARTİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Kırşehir Belediyesi başkan adayı Osman Arslan oldu.
1958 yılında Kırşehir'de doğdu. Atatürk Ünversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.
Sırasıyla Ankara Numune Hastanesi, Kızılcahamam Devlet Hastanesi, Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kırşehir Devlet Hastanesi'nde görev yaptı. Kırşehir Devlet Hastanesi'nde 3 yıl başhekimlik görevini yürüttü.
Kırşehir Tabip Odasının Kurucu Üyeliği, İlim Yayma Cemiyeti Kurucu Üyeliği, Kırşehir Kent Konseyi Tabip Odası Temsilcisi görevlerinde bulundu.
Amatör Küme Futbol Takımı Başkanlığı yaptı. Fransızca bilmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İYİ Parti Kırşehir Yerel Seçim Adayları
Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?
Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, İl Belediye Başkanı, Belde Belediye Başkanı, Köy muhtarları, ihtiyar heyeti üyeleri, Mahalle muhtarları, İl genel meclis ve belediye meclis üyelerinin belirleneceği yerel seçim 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Her 5 senede bir yapılan yerel seçimler en son 2019 yılında yapılmıştı.
2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Osman Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? 2024 yerel seçim oy pusulasında hangi isimler olacak? AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti aday listesi!
- Süreyya Altınok kimdir, nereli, mesleği ne? AK Parti Ankara Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'un eşi kimdir?
- Dünyada sadece Türkiye'de bulunuyor! Altın yanında değersiz kalıyor! Tam 50 milyar dolarlık...
- Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? Ak Parti Ankara Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kariyeri ve biyografisi…
- 1999 öncesi ve 2000, 2008 arası sigortalılara müjde! EYT'yi kaçırana 5 yıl erken emeklilik geliyor! BAĞKUR 7200 prim günle...
- 1 ayda 8 kilo verip 49 kiloya indi! Oyuncu Pelin Karahan zayıflamak için bunu uygulamış...
- AFAD son dakika duyurdu: Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- 1 dersten kalınca belge alınır mı 2024? Karnede zayıf varken belge verilir mi? Takdir teşekkür alma şartları....
- Türklerin beyaz altını: Tıkanan damarları açıyor! LDL kolesterolü hızlıca düşüren tek besin...
- Not ortalaması kaç olursa takdir teşekkür belgesi alınır 2024? 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne ortalama hesaplama nasıl yapılır?
- YSK YEREL SEÇİM TAKVİMİ 2024: Yerel seçimler (belediye seçimleri) ne zaman, hangi gün yapılacak?
- Dünyanın en kirli havasına sahip ülkeler sıralandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?