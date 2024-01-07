AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!
Yerel seçimler için geri sayım başlarken vatandaşlar, "AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. Şimdi ise gözler, Ankara adayının kim olacağına çevrildi. İşte haberin detayları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 11'i büyükşehir olmak üzere toplamda 26 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı. Peki, AK Parti Ankara Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte AK Parti'nin 2024 yerel seçimi için açıklanan il il belediye başkan adayları listesi...
AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başakn Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine dair bazı detaylar paylaştı. Merakla beklenen AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları için şu sözlere yer verildi:
"İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.
Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır."
KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI
◾Artvin: Mehmet Kocatepe
◾Aydın: Mustafa Savaş
◾Balıkesir: Yücel Yılmaz
◾Bingöl: Erdal Arıkan
◾Bitlis: Nesrullah Tanğlay
◾Bursa: Alinur Aktaş
◾Çanakkale: Jülide İskenderoğlu
◾Çankırı: Hüseyin Filiz
◾Denizli: Osman Zolan
◾Düzce: Faruk Özlü
◾Edirne: Belgin İba
◾Elazığ: Şahin Şerifoğulları
◾Erzurum: Mehmet Sekmen
◾Eskişehir: Nebi Hatipoğlu
◾Giresun: Aytekin Şenlikoğlu
◾Isparta: Şükrü Başdeğirmen
◾Kastamonu: Tahsin Babaş
◾Kocaeli: Tahir Büyükakın
◾Muğla: Aydın Ayaydın
◾Ordu: Mehmet Hilmi Güler
◾Rize: Rahmi Metin
◾Samsun: Halit Doğan
◾Sinop: Yakup Üçüncüoğlu
◾Tokat: Eyüp Eroğlu
◾Yalova: Mustafa Tutuk
◾İstanbul: Murat Kurum
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