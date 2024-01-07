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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!

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Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!

Yerel seçimler için geri sayım başlarken vatandaşlar, "AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıkladı. Şimdi ise gözler, Ankara adayının kim olacağına çevrildi. İşte haberin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki Aday Tanıtım Toplantısı'nda, 11'i büyükşehir olmak üzere toplamda 26 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı. Peki, AK Parti Ankara Belediye başkan adayı ne zaman açıklanacak? İşte AK Parti'nin 2024 yerel seçimi için açıklanan il il belediye başkan adayları listesi...

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başakn Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine dair bazı detaylar paylaştı. Merakla beklenen AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları için şu sözlere yer verildi:

"İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.

Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır."

KALAN ADAYLAR 15 OCAK'TA AÇIKLANACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ'NİN BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARINI AÇIKLADI

Artvin: Mehmet Kocatepe

Aydın: Mustafa Savaş

Balıkesir: Yücel Yılmaz

Bingöl: Erdal Arıkan

Bitlis: Nesrullah Tanğlay

Bursa: Alinur Aktaş

Çanakkale: Jülide İskenderoğlu

Çankırı: Hüseyin Filiz

Denizli: Osman Zolan

Düzce: Faruk Özlü

Edirne: Belgin İba

Elazığ: Şahin Şerifoğulları

Erzurum: Mehmet Sekmen

Eskişehir: Nebi Hatipoğlu

Giresun: Aytekin Şenlikoğlu

Isparta: Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu: Tahsin Babaş

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Muğla: Aydın Ayaydın

Ordu: Mehmet Hilmi Güler

Rize: Rahmi Metin

Samsun: Halit Doğan

Sinop: Yakup Üçüncüoğlu

Tokat: Eyüp Eroğlu

Yalova: Mustafa Tutuk

İstanbul: Murat Kurum

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