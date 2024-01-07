AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? 31 Mart 2024 AK Parti belediye başkan adayları listesi!

AK PARTİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başakn Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine dair bazı detaylar paylaştı. Merakla beklenen AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları için şu sözlere yer verildi:

"İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız.

Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hepsi sürprizdir hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır."