05 Ocak 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan cuma namazını Yıldız Camisi'nde kıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2024
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Başkan Erdoğan cuma namazını Yıldız Camisi’nde kıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beşiktaş'taki Yıldız Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, daha sonra, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından "Cumhuriyet'imizin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katılmak üzere Çırağan Sarayı'na geçti.

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