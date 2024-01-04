Mehmetçik düşmanları CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel baş köşeye oturtup sohbet etti bir de hatıra fotoğrafı çektirdi...
Göreve geldiği ilk andan itibaren PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye yanlayan ve yerel seçimlerde oy koparmaya çalışan Özgür Özel, Türkiye düşmanlarının elini öperek Kandil'e selam çaktı. Bununla da yetinmeyen ve Kandil'e yeni mesajlar göndermeye çalışan Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak Mehmetçiğimizi Nazi ordusuna benzeten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ile bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim rüzgarları esti. Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Özgür Özel, kürsüden terör suçluları Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderdi.
DEĞİŞİM LAFTA KALDI
Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, hem söylemleri hem de davranışlarıyla CHP'de değişimin yalnızca lafta kaldığını gösterdi.
TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ
Göreve başladığı günden bu yana Türkiye karşıtı kim varsa görüşmekten çekinmeyen Özgür Özel, DEM Parti ile ittifak çabasına girdi. Geçtiğimiz aylarda DEM Partili Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gitti.
"PİŞMAN DEĞİLİM"
Türkiye'ye işgalci diyen Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafa gelen tepkilere de 'Pişman değilim, bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim' dedi.
ŞEHİT CENAZESİ SONRASI DEM ZİYARETİ
Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye ziyarete giden ve ittifak pazarlığına tutuşan Özgür Özel, son hamlesiyle yine tepki çekti.
MEHMETÇİK'E HAKARET EDEN İSİMLERİ AĞIRLADI
Özel, bu kez de Türk Silahlı Kuvetleri'ne iftira atan Mehmetçiğimizi Nazi ordusuna benzeten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ile bir araya geldi.
CHP'li Özgür Özel, Hakan Tahmaz öncülüğündeki heyetle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Özel, TSK'ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz ile hatıra fotoğrafı çektirmesine büyük tepki geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yerel seçim 2024 yurt içi seçmen kaydı sorgulama: ysk.gov.tr! Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Listelere itiraz nasıl yapılır?
- Sosyal yardım alanlara müjde! Zamlı ödemeler ortaya çıktı! Evde bakım, 2024 engelli aylığı, %50-%75 hisse oranına göre dul ve yetim maaşı...
- Bedelli askerlik ücreti 2024 ne kadar, kaç TL oldu? MSB Bedelli askerlik sınıflandırma ne zaman açıklanacak?
- 1999 öncesi 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli memur zam farkı ne zaman yatacak 2024?
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...