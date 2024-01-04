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Mehmetçik düşmanları CHP Genel Merkezi'nde! Özgür Özel baş köşeye oturtup sohbet etti bir de hatıra fotoğrafı çektirdi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Mehmetçik düşmanları CHP Genel Merkezi’nde! Özgür Özel baş köşeye oturtup sohbet etti bir de hatıra fotoğrafı çektirdi...

Göreve geldiği ilk andan itibaren PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye yanlayan ve yerel seçimlerde oy koparmaya çalışan Özgür Özel, Türkiye düşmanlarının elini öperek Kandil'e selam çaktı. Bununla da yetinmeyen ve Kandil'e yeni mesajlar göndermeye çalışan Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atarak Mehmetçiğimizi Nazi ordusuna benzeten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs'ın ardından değişim rüzgarları esti. Kemal Kılıçdaroğlu ve rakibi Özgür Özel, kürsüden terör suçluları Selahattin Demirtaş ile Osman Kavala'ya selam gönderdi.

DEĞİŞİM LAFTA KALDI

Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkanlık koltuğuna yerleşen Özgür Özel, hem söylemleri hem de davranışlarıyla CHP'de değişimin yalnızca lafta kaldığını gösterdi.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Göreve başladığı günden bu yana Türkiye karşıtı kim varsa görüşmekten çekinmeyen Özgür Özel, DEM Parti ile ittifak çabasına girdi. Geçtiğimiz aylarda DEM Partili Pervin Buldan ile birlikte Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın konserine gitti.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Türkiye'ye işgalci diyen Chakar'ın elini öptüğü fotoğrafa gelen tepkilere de 'Pişman değilim, bir daha bir fırsat olursa yine dinlerim' dedi.

ŞEHİT CENAZESİ SONRASI DEM ZİYARETİ

Şehit cenazesinin ardından DEM Parti'ye ziyarete giden ve ittifak pazarlığına tutuşan Özgür Özel, son hamlesiyle yine tepki çekti.

MEHMETÇİK'E HAKARET EDEN İSİMLERİ AĞIRLADI

Özel, bu kez de Türk Silahlı Kuvetleri'ne iftira atan Mehmetçiğimizi Nazi ordusuna benzeten Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz ile bir araya geldi.

CHP'li Özgür Özel, Hakan Tahmaz öncülüğündeki heyetle baş başa görüşme gerçekleştirdi. Özel, TSK'ya hakaretler yağdıran Hakan Tahmaz ile hatıra fotoğrafı çektirmesine büyük tepki geldi.

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