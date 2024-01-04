Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete’de! İlçe seçim kurulları için son tarih...

AYIN SON HAFTASINA KADAR...

YSK'nin kararlarında, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında bu ayın son haftasına kadar ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

4'ER ASIL VE YEDEK ÜYELERDEN OLUŞACAK

İlçe seçim kurullarında 4'er asıl ve yedek üyenin siyasi partilerden alındığı anımsatılan kararda, ilçe seçim kurulu başkanının, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde en yüksek oyu almış olan 4 siyasi partiden birer asıl ve birer yedek üye adını 2 gün içinde bildirmelerini isteyeceği aktarıldı.