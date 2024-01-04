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Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete'de! İlçe seçim kurulları için son tarih...

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Giriş Tarihi: 04.01.2024 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Seçimlere ilişkin karar Resmi Gazete’de! İlçe seçim kurulları için son tarih...

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ilçe seçim kurullarında 2 yıl boyunca görev alacak siyasi parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin detaylara yer verildi. Kararda bu ayın son haftasına kadar ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edildi. İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ilçe seçim kurullarında 2 yıl boyunca görev alacak siyasi parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYIN SON HAFTASINA KADAR...

YSK'nin kararlarında, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında bu ayın son haftasına kadar ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti üyelerinin yeniden belirlenmesi gerektiği ifade edildi.

4'ER ASIL VE YEDEK ÜYELERDEN OLUŞACAK

İlçe seçim kurullarında 4'er asıl ve yedek üyenin siyasi partilerden alındığı anımsatılan kararda, ilçe seçim kurulu başkanının, ilçede teşkilatı bulunan ve son milletvekili genel seçiminde en yüksek oyu almış olan 4 siyasi partiden birer asıl ve birer yedek üye adını 2 gün içinde bildirmelerini isteyeceği aktarıldı.

OYLARIN EŞİTLİĞİ HALİNDE...

Kararda, en yüksek oyu almış partilerden süresi içinde isim bildirilmemesi halinde, eksik kalan üyelerin tamamlanması için aynı şartları taşıyan diğer siyasi partilerden o ilçede aldıkları oyların büyüklük sıralamasına göre üyelerin tamamlanacağı kaydedildi. Oyların eşitliği halinde ise eksik kalan üyenin daha önce isim bildirmiş olan partiler hariç olmak üzere diğer partililerden ad çekme yöntemiyle belirleneceği ifade edildi.

Ayrıca, son milletvekili genel ve ara seçiminde kendi listesinden seçilmiş en az bir milletvekiline sahip olan veya 298 sayılı kanun kapsamında seçime katılma yeterliliğine sahip partiler, il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurabilecek.

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