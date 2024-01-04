AK Parti'nin İstanbul adayı açıklanıyor! Başkan Erdoğan A Haber'in sorusuna yanıt verdi: Pazar günü duyacaksınız
Siyaset kulisleri AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ne zaman açıklanacağını ve kim olacağını merakla beklerken bu kritik soruyu Başkan Erdoğan A Haber'e cevapladı. Başkan Erdoğan, A Haber Muhabiri Rüya Akkuş'un sorduğu soruya "Bu pazar adını duyacaksınız" yanıtını verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan Ankara adayının da Ankara'da düzenlenecek etkinlikte duyurulacağını ifade etti. İşte o anlar...
31 Mart yerel seçimlerine doğru giden yolda çalışmalarını sürdüren AK Parti belediye başkanı adaylarının bir kısmını 7 Ocak tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacak.
2 KISIM HALİNDE AÇIKLANACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, "Adaylarımızın belli bir bölümünün ilk açıklamasını, bu pazar günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Ayın 15'inde hem seçim beyannamemizi hem de kalan adaylarımızı açıklayacağız." dedi.
BİR BEYANNAME DE YER ALACAK
Çelik, bu pazar açıklanacak adayların, büyükşehirler ve şehirlerin bir kısmını kapsayacağını belirtti.
Seçim beyannamesi çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Çelik, hem AK Parti'nin belediyecilik geleneğinin ana esaslarını hem de bugünün şartlarına, ihtiyaçlarına hitap eden söylemleri, projeleri içeren bir beyanname açıklayacaklarını kaydetti.
Ömer Çelik, yerel seçimler için diğer partilerle işbirliği çalışmalarındaki son durumun sorulması üzerine, şu an görüşmelerin sürdüğünü, sonuçlandığında gerekli açıklamaların yapılacağını bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN A HABER'E AÇIKLADI
Başkan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nin yanında inşa edilen konferans salonunun inşaatını incelerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
RÜYA AKKUŞ SORDU BAŞKAN ERDOĞAN YANITLADI
Başkan Erdoğan A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayınız ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt verirken milyonların merakla beklediği bilgiyi paylaştı.
"BU PAZAR DUYACAKSINIZ"
Başkan Erdoğan AK Parti'nin İstanbul adayının bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikte açıklanacağını duyurdu.
"ADAYLARIMIZIN YARISINI PAZAR DUYURACAĞIZ"
Rüya Akkuş'un "Sürpriz gelecek mi?" sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı.
"Çok ayıp (Gülerek) Bizim yapacağımız açıklamalarda A'dan Z'ye hem sürprizdir hem de partimizin yerel yönetimlerdeki seçimlerdeki kazanma azminin ifadesi olacak. Ankara adayını Ankara'da açıklayacağız. Pazar günü adaylarımızın yarısını açıklayacağız. Keyfimiz yerinde her zamanki gibi"
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