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Başkan Erdoğan A Haber'in sorusunu yanıtladı! AK Parti'nin İstanbul adayı pazar günü açıklanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 15:47
Güncelleme:04.01.2024 15:47
A Haber muhabiri Rüya Akkuş sordu. Başkan Erdoğan yanıtladı. Başkan Erdoğan, "İstanbul adayını pazar açıklayacağız" dedi. Erdoğan, "Ankara adayını Ankara'da duyuracağız" ifadelerini kullandı.
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