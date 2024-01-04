AK Parti’nin yerel seçim beyannamesinde sona doğru: Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik

1994'te Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'ye model olan AK Parti belediyeciliğinin yanı sıra vatandaşa yeni şehircilik söylemleri ile güçlü projeler sunulacak. Bu kapsamda bir marka haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonu beyannameye de damgasını vurdu. AK Parti, yerel seçim beyannamesini 'Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik' olarak belirledi.

15 ALT BAŞLIKTA VATANDAŞA HİTAP EDİLECEK

Kampanya tıpkı Türkiye Yüzyılı programındaki gibi gerçek belediyecilik de 15 alt başlıkta ele alınacak. Gerçek, şeffaf, adaletli, eşitlikçi ,üretken , vizyoner, yeni şehircilik trendleri, kentsel dönüşüm ve dirençli şehirler, güvenli belediyecilik gibi 15 kavramla halka anlatılacak.