AK Parti'den deprem bölgesine özel çalışma! Tamamlanan deprem konutları teslim edilecek! Yeni projeler yolda...
Türkiye adım adım yerel seçimlere giderken AK Parti'de hazırlıklar tam gaz sürüyor. Yerel seçim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine özel çalışmalar yürüten AK Parti'de saha programları hazırlanıyor. Yapımı tamamlanan bazı deprem konutları sahiplerine teslim edilecekken, bölgeye yönelik yeni çalışmalar da yapılıyor.
AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı bölgeye yönelik özel çalışma yapacak.
SAHA ÇALIŞMALARI PROGRAMI HAZIR
Aday tespit çalışmalarını büyük oranda tamamlayan, 7 ve 15 Ocak'ta belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşacak AK Parti'nin saha çalışmasına dönük programı da netleşmeye başladı.
DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL ÇALIŞMA
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, deprem bölgesine yönelik özel bir program hazırlanıyor.
DEPREMZEDELERİN YARALARI SARILACAK
Erdoğan'ın, Kahramanmaraş merkezli 11 kenti etkileyen depremlerin birinci yılında 6-9 Şubat'ı deprem bölgesine ayırması planlanan program kapsamında, depremzedelerle bir araya gelinmesi ve yaraların sarılmasına yönelik çalışmaları kamuoyuna açıklaması bekleniyor.
Yapımı tamamlanan bazı deprem konutlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.
BEYANNAME ÇALIŞMASINA HIZ VERİLDİ
Bu arada AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'ın koordinesinde, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırlanan yerel seçim beyannamesinin çalışmalarına, 15 Ocak'ta yapılacak aday tanıtım toplantısına yetişmesi için hız verildi.
Bu çerçevede partinin Çevre, Şehir ve Kültür, Yerel Yönetimler ve Sosyal Politikalar başkanlıkları başta olmak üzere diğer ilgili birimlerinden, beyannamenin alanlarını içeren bölümlerini tamamlamaları istendi.
Yarına kadar gelmesi beklenen veriler, bir araya getirilerek üzerinde çalışılacak ve beyannameye son şekli verilecek. Beyannamede özellikle katılımcı belediyecilik, hizmet, icraat ve çevre belediyeciliği, kültür ve sanat belediyeciliği, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirler üzerinde duruluyor.
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