Yerel seçim 2024 yurt içi seçmen kaydı sorgulama: ysk.gov.tr! Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Listelere itiraz nasıl yapılır?

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI MI?

Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 4 Ocak 2024 tarihinde askıya çıktı.



Seçmen listelerinin bugün askıya çıkmasıyla seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.



Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.