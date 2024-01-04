Yerel seçim 2024 yurt içi seçmen kaydı sorgulama: ysk.gov.tr! Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Listelere itiraz nasıl yapılır?
"Seçmen listeleri askıya çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik seçmen listeleri 4 Ocak tarihinde askıya çıktı. Peki, seçmen listelerine itiraz nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından seçim süreci resmen başladı. Belirlenen takvim çerçevesinde il ve ilçelerde seçmen listeleri de hazırlandı. Peki, seçmen kaydı nasıl sorgulanır? İşte, 2024 yerel seçimler seçmen sorgulama ekranı!
SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI MI?
Seçmen listeleri düzeltme ve eksiklerin tamamlanması için 4 Ocak 2024 tarihinde askıya çıktı.
Seçmen listelerinin bugün askıya çıkmasıyla seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itiraz dönemi de başlayacak. 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapılabilecek.
Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.
SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Seçmen kaydı sorgulama ekranı hem YSK hem de e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Oturdukları şehirlerde nerede oy kullanacağını merak eden vatandaşlar ise bu iki seçenekten birine giriş yaparak, oy kullanacakları yeri öğrenebiliyor.
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.
Eğer seçmen listesi sorgulamasında isminiz çıkmazsa düzeltme ve yerleşim yeri adresi değiştirmek isteyenlerin nüfus müdürlüklerine şahsen başvurmanız gerekiyor.
e-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA EKRANI
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- Yerel seçim 2024 yurt içi seçmen kaydı sorgulama: ysk.gov.tr! Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Listelere itiraz nasıl yapılır?
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