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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yarın Türkiye'ye gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 22:15
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın mevkidaşı Blinken ile görüşecek.
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