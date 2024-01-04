Tiyatro sanatçısı Ayla Algan’a taziye mesajı! Başkan Erdoğan: Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim
Türk tiyatro sanatçısı, sinema oyuncusu ve şarkıcı olan usta isim Ayla Algan 89 yaşında hayatını kaybetti. Sanat camiasının büyük kaybı olan Algan için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Algan’ın vefat haberini büyük üzüntüyle aldığını belirten Başkan Erdoğan, "Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da usta isim için taziye mesajı geldi.
Bugün saat 19.00 sıralarında aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Taksim Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan usta sanatçı Ayla Algan'ın vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu.
ÖLÜM NEDENİ
Türk sinema ve tiyatrosuna kazandırdığı değerlerle gönüllerde taht kuran 86 yaşındaki Algan'ın 'beyin kanaması'ndan vefat ettiği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN: MERHUMEYE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, usta sanatçı Ayla Algan'ın vefatı vesilesiyle yayımladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türk tiyatrosunun, sinemasının ve müziğinin usta ismi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Ayla Algan Hanımefendi'nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim.
Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
BAKAN ERSOY'DAN TAZİYE MESAJI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Usta sanatçıya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
FAHRETTİN KOCA: HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatıyla sanat camiasına büyük acı yaşatan Ayla Algan için başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Koca paylaşımında, "Tiyatro, sinema ve müzik sanatlarımıza katkılarıyla gönüllerde yer edinmiş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan Hanımefendinin vefatı sebebiyle hepimiz üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.
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