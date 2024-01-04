Tiyatro sanatçısı Ayla Algan’a taziye mesajı! Başkan Erdoğan: Hanımefendi’nin vefat haberini üzüntüyle öğrendim

FAHRETTİN KOCA: HEPİMİZ ÜZGÜNÜZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatıyla sanat camiasına büyük acı yaşatan Ayla Algan için başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Koca paylaşımında, "Tiyatro, sinema ve müzik sanatlarımıza katkılarıyla gönüllerde yer edinmiş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ayla Algan Hanımefendinin vefatı sebebiyle hepimiz üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.