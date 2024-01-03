CHP yandaşı Fatih Altaylı’ya 7 ay hapis cezası

SAVCI MÜTALAASINDA BERAATİNİ İSTEMİŞTİ



Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, sanık Fatih Altaylı'nın müşteki Muzaffer Şirin'e yönelik köşe yazısında kullandığı "Tam bir Nazi artığı kafa, cahil mafya bozuntusu, havlayanlara cevap veriyorum, tarikat artığı" şeklindeki sözlerinden hareketle hakaret suçunu işlediğinden kamu davası açıldığı anlatıldı. Hakaret suçunun gerekçesinde, hakaretin cezalandırılması ile korunan hukuki değerin kişilerin şeref, haysiyet ve namusu toplum içindeki itibarı, diğer fertler nezdindeki saygınlığı olduğu dolayısıyla hakaret suçunun mağduru gerçek kişiler olabileceği belirtilen mütalaada, tüzel kişiler ile isimleri belirgin ve belli bir somut kişi topluluğu dışındaki soyut nitelikteki bir insan ve meslek grubu veya topluluğun bu suçun mağdur olmayacağı ifade edildi. Mütalaada, hakaret içeren ifadenin müşteki Şirin'e yönelik olduğunun anlaşılmaması ve hakaret şartının somut olayda gerçekleşmediği müştekiye yönelik diğer ifadelerin ise "rahatsız edici" ve "kaba hitap" niteliğinde olduğu aktarıldı. Altaylı'nın ifadelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Yargıtay içtihatlarında özel önem atfedilen "ifade özgürlüğü" bağlamında değerlendirilmesi gerektiğine yer verilerek sanığın üzerine atılı "alenen hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmesi istedi.