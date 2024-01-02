Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında İzmir savaşı! Kimin desteklediği isim aday gösterilecek! Yeni kriz patladı...

İZMİR YİNE AÇIKLANMAYACAK MI?

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.