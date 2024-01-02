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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında İzmir savaşı! Kimin desteklediği isim aday gösterilecek! Yeni kriz patladı...

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında İzmir savaşı! Kimin desteklediği isim aday gösterilecek! Yeni kriz patladı...

CHP'de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında aday belirleme konusunda gerilim tırmanırken, İzmir konusunda hala büyük bir belirsizlik yaşanıyor. İki isim de kendisine yakın gördüğü kişileri aday göstermeye çalışırken, günlerdir açıklanmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının perşembe günü yapılacak toplantıda da açıklanmayacağı iddia ediliyor. İşte detaylar...

Kemal Kılıçdaroğlu'nu "değişim" diyerek koltuğundan eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aday listeleri hazırlanırken adeta birbirine girdi.

EMANATÇİLİK SAVAŞI

Kurultayın ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirirken Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşti.

ADAYLIK SAVAŞI DİNMİYOR

İki isim arasında yaşanan kriz adaylık sürecine de yansıdı. İmamoğlu ve Özel'in ortak kararı İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermemek ancak Özel'in Özlem Çerçioğlu önerisine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı ve Buğra Gökce'yi aday yapmak istediği gündeme gelmişti.

İZMİR KRİZİ PATLAK VERDİ

İzmir üzerindeki gerilimin sürdüğü ve CHP'nin perşembe günü yapacağı aday duyurusunda yine İzmir'in açıklanmayacağı öğrenildi.

Bugüne kadar, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 351 seçim çevresindeki adayını açıklayan CHP'de, perşembe günü yapılacak Parti Meclisi'yle (PM) yaklaşık 150 aday daha belirlenecek.

CHP'de yeni PM toplantısı, 4 Ocak'ta Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak. Bu toplantı sonrasında da 150 civarında seçim çevresinin adayının açıklanacağı öğrenildi.

İZMİR YİNE AÇIKLANMAYACAK MI?

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı.

Bu kapsamda, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü oldu.

CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarını açıklamasının ardından gözler İzmir'e çevrildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir için oluşturduğu heyetin çalışmalarını tamamladığı belirtiliyor. Anketlerle kamuoyu yoklamasının da yapıldığı İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkan adayının perşembe günü yapılacak PM'de de açıklanması beklenmiyor.

İMAMOĞLU DİRETİYOR

Bunun sebebi ise "Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın bir ismi aday yapma isteği" olarak gösteriliyor.

İSTANBUL'DA İPLER ELİNDE

Öte yandan İstanbul'da adayları Özgür Özel değil İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belirliyor. İmamoğlu'nun ekibinden Mahir Polat Fatih'ten, Tarık Balyalı ise Pendik'ten aday gösterildi. CHP'deki çift başlılık Parti Meclisinde Özgür Özel'i zor durumda bıraktı. Üyeler Özel'i sıkıştırdı ancak İBB Başkanının geri adım atmadığı ve kendi listesini hazırlayıp dayattığı öğrenildi.

CHP’de büyük ikiyüzlülük CHP'DE BÜYÜK İKİYÜZLÜLÜK

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