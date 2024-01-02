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Japonya'da uçak kazası! THY uçağı Narita'ya yönlendirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Japonya’da uçak kazası! THY uçağı Narita’ya yönlendirildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Tokyo seferini yapan tarifeli uçağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda piste yanan uçak nedeniyle Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

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