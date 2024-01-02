İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı! Başkan Erdoğan rakam vererek duyurdu: Tam 255,8 milyar dolar...

MUHALEFETE SÜPER KUPA TEPKİSİ

Küresel ticaret arttıkça boğazların ehemmiyeti de artmakta ve Türkiye'nin durumunu da öne çıkarmaktadır. Son dönemde patlak veren krizlerin hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Avrupa ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı işbirlikleri geliştirmeye çalıştık. Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle olumlu mücadele kazanımlarla ilerledi. Bize bir adım gelene biz koşarak gittik. Türkiye merkezli küresel perspektifli anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor. Ülkemizi bölgesinden, ortaklarından çok güçlü tarihi dini beşeri bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar hedef alınıyor.

Art niyetli söylemlerle ülkemizi bölgesinden, bölgesindeki ortaklarından koparma girişimlerinin farkındayız. Turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü.

"TÜRKİYE'YE KARŞI SİNSİ OPERASYON GİRİŞİMİ"

Benzer bir kampanyanın muhalefetin spor üzerinden yürütmeye çalıştığını görüyoruz. Sırf kökeninden dolayı insanlar hakarete maruz bırakılıyor.

İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda yer alan kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüfi değildir. Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi operasyon sabotaj girişimi vardır. Kirli senaryoları nasıl attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

Nefret siyasetiyle mücadele siz ihracatçılarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Daha fazla çaba harcamaları, görünür olmalarını beklediğimizi burada özellikle vurgulamak istiyorum.