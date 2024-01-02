İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye’ye geliyor! 30 milyar dolarlık ticaret hedefi, terörle mücadelede somut iş birliği

30 MİLYAR DOLAR TİCARET HACMİ HEDEFİ

İki ülkenin toplam nüfusu 170 milyonu aşarken, kayda değer bir potansiyel mevcut ve bu bağlamda iki ülkenin ticaret hacmi için 30 milyar dolar hedefi ortaya konuldu.

İki ülke arasındaki güncel ticaret hacmi yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde. Öte yandan, 2012'de 22 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, yaptırımlar ve salgın nedeniyle düştü.

Türkiye, İran'da yaptırımlara yol açan nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesi yönündeki çabaları destekliyor.

İran ile Türkiye arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında bazı ürünlerde kolaylık sağlanıyor. İran'ın Türkiye'nin 68 ürününü anlaşma kapsamından çıkarmasının ardından bunların tekrar anlaşmaya dahil edilmesi ve anlaşmanın da genişletilmesi bekleniyor.

Ayrıca Türkiye, İran halkı için en çok tercih edilen turizm destinasyonu. Türkiye'nin verilerine göre, geçen yıl 2,3 milyon İranlı turist Türkiye'yi ziyaret ederken, Türkiye'den İran'a giden turist sayısı da 357 bindi.