AK Parti’nin İstanbul adayı için bomba kulis! A Haber ekranlarında duyurdu! Aday adayı sayısı ikiye indi...

ANKET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul için de iki isimden biri olacak. Belki de zaten kamuoyu önünde çok konuşulan isimlerdir bu kişiler. AK Parti'de bir karar mesaisi var. Başkan Erdoğan şu an kurmaylarıyla birlikte toplantıda.

Bazı illerde anket çalışmaları sürecek. Bu sonuçlara göre Başkan Erdoğan değerlendirerek adaylarını açıklayacak. Bunun yanında farklı toplantılar da yapılıyor.