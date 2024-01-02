AK Parti'nin İstanbul adayı için bomba kulis! A Haber ekranlarında duyurdu! Aday adayı sayısı ikiye indi...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken siyaset kulislerinde en merak edilen konu ise AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı oldu. Kulislerde farklı isimler gündeme gelse de son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kulislerdeki son durumu A Haber Muhabiri Rüya Akkuş aktarırken AK Parti'nin İstanbul özelinde aday adayı sayısını 2'ye düşürdüğünü ve Erdoğan'ın bu iki isimden birini seçeceğini ifade etti. İşte detaylar...
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimler sonrası 2024 yılında da yerel seçimlere hazırlanırken AK Parti'nin İstanbul adayının kim olacağı kulislerde en çok merak edilen konulardan birisi.
İSTANBUL İÇİN SEFERBERLİK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup toplantısında yeniden İstanbul sloganı ile şifrelerini belirlediği İstanbul için de seferberlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
ÇALINMADIK KAPI BIRAKILMAYACAK
Aday belirleme çalışmaları ve temayül yoklamaları kapsamında partisinin genel merkezinde ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda milletvekilleri ve il teşkilatları ile bir araya gelen Erdoğan kurmaylarına, "Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamalısınız. İstanbul'da yeniden AK Parti belediyeciliği için herkes önce İstanbul için çalışacak. Tüm milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, kadın ve gençlik kolları sahada olacak" talimatını verdi.
YENİ BESTE HAZIRLANIYOR
Mahalli idareler seçimlerinde kullanılacak müzik ve sloganlarda da İstanbul'a özel bir çalışma yapılıyor. "İstanbul bilir gerçek belediyecilik AK Parti'dir" söylemi ön plana çıkarken, İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in İstanbul için yeni bir beste hazırladığı da ortaya çıktı.
İstanbul'a yönelik çalışmalar sürerken AK Parti'nin adayının kim olacağına yönelik A Haber Muhabiri Rüya Akkuş değerlendirmelerde bulundu.
İSTANBUL ADAY SAYISI 2'YE İNDİ
İşte Akkuş'un AK Parti Genel Merkezi önünde yaptığı yayında öne çıkan ifadeleri:
Belirlenmiş adaylar bulunuyor ama biraz daha beklememiz gerekecek özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir konusunda. 15 Ocak öncesi İstanbul adayının özel bir programla açıklanması gündemdeydi şu an bu plan masadan kalkmış değil. Ancak İstanbul'un da 15 Ocak'a kalma durumu var. Çünkü ilçeler de açıklanacak.
ANKET ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
İstanbul için de iki isimden biri olacak. Belki de zaten kamuoyu önünde çok konuşulan isimlerdir bu kişiler. AK Parti'de bir karar mesaisi var. Başkan Erdoğan şu an kurmaylarıyla birlikte toplantıda.
Bazı illerde anket çalışmaları sürecek. Bu sonuçlara göre Başkan Erdoğan değerlendirerek adaylarını açıklayacak. Bunun yanında farklı toplantılar da yapılıyor.
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