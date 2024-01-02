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Türk Boğazları hakkındaki dezenformasyon ifşa oldu! "Türkiye Karadeniz'e gemi geçişlerine izin verdi" iddiası yalan çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.01.2024
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Türk Boğazları hakkındaki dezenformasyon ifşa oldu! Türkiye Karadeniz’e gemi geçişlerine izin verdi iddiası yalan çıktı

1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye hakkında dezenformasyon haberinden biri daha ifşa oldu. "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi" iddiaları yalan çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konu hakkında açıklama yaptı. İşte tüm detaylar…

"Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi" şeklindeki asılsız iddiaların yayılması üzerine İletişim Başkanlığı harekete geçti.

Türk Boğazları hakkında konuya ilişkin çıkan söylentilerin doğru olmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı, "Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonunu derhal "savaş" olarak tanımladığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi uyarınca savaşan tarafların savaş gemilerine Boğazları kapattığı belirtildi.

MONTRÖ TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Türkiye'nin 1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi'ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uyguladığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, Karadeniz'de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir. Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin, savaş devam ettiği müddetçe Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verilmeyeceği, ilgili müttefiklerimize bildirilmiştir.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Birleşik Krallık tarafından Ukrayna'ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz'e geçişlerine izin verildi' iddiası doğru değildir."

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