Ekrem İmamoğlu’ndan görülmemiş ikiyüzlülük! Milli Yası çabuk unuttu! Yılbaşı gecesinde göbek atmalı eğlence

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Müziğe ayak uyduran ikili, milli yas isterken yılbaşında ekranlarda böyle bir görüntü vermeleri seyirciler tarafından sosyal medyada yadırgandı.



İşte o tepkilerden bazıları:

"PROGRAMIN CANLI OLMADIĞI DİKKATE ALININCA..."



*Bu başka bir yüzsüzlük boyutu. İki üç gün önce "Şehitlerimiz var neden milli yas ilan edilmiyor" diye kampanya düzenleyen CHP kitlesi, şimdi döne döne göbek atıyor.

*Bunların yastan anladığı şu: Şehidimizin cenazesinin olduğu bir gün önce şehit cenazesine katılmak,daha sonra da Pkk sözcüleri ile görüşme yapmak. Hepsi bu kadar.

*Oynamayı geçtik üstelik adamlar gerdan kırarak oynuyor!. Bunlar gibi samimiyetsizi az görünür

*Bu o kadar rahat anlaşılır ki Gerçekte yas tutacak insan eğlenmez.. Hem PKK ya güzelleme yapan Selahattinin çizgisini beğen, hem bu tarafa dönüp milli yas ilan edelim de!

*Bunların şehide saygısı buraya kadar işte.

*Programın canlı olmadığı dikkate alınınca şehitlerin olduğu günlerde bile çekimleri yapılmış olabilir.

*Bunların şehitlere üzüldükleri yas ilan edilmesi hepsi hikaye.. Allah bunlara fırsat vermesin