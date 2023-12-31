Meclis'te 2024 gündemi! Hangi konular görüşülecek?
Meclis 2023 yılı çalışma takvimini tamamladı. Çalışmalarına kısa bir ara veren TBMM'nin yeni yıl gündemi yoğun olacak. Ekonomi, sağlık, hukuk gibi birçok alandaki önemli sorunların çözümü için mesai harcanacak.
Gelişen teknolojiler, yeni ortaya çıkan gereklilikler, yaşanan aksaklıkların giderilmesi, piyasayı etkileyen unsurlarla mücadele, fahiş fiyata karşı alınacak önlemler ve vatandaşın yaşam standartını iyileştirmek için yeni düzenlemeler yolda.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2023 yılı mesaisini tamamladı. Meclis gündemine yeni yılla birlikte önemli düzenlemeler gelecek. Yeni düzenlemelerin içinde sağıktan ekonomiye, yargı paketinden İçişleri Bakanlığı ile ilgili kanun teklifine kadar birçok önemli konu bulunuyor. Yeni yılla birlikte Meclis'i yoğun bir gündem bekliyor.
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMADA CEZALAR ARTACAK
Meclis'e ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendiren teklifin gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile birlikte ruhsatsız silah taşımanın cezası artacak.
RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN TUTUKLANACAK
Ruhsatsız silah taşıma suçlarında tutuklama söz konusu olabilecek. Silahın "tetik, namlu, iğne" gibi parçaları da ayrı ayrı yakalanınca suç olarak kabul görecek.
YARGI PAKETİ MECLİS GÜNDEMİNDE OLACAK
Yeni yargı paketi ile birlikte 60'tan fazla maddeden oluşacak teklifle, kanun yollarına başvuru sürelerinin artırılması gündeme gelecek.
HÜKÜMLÜNÜN KOŞULLU SALIVERİLME SÜRESİ
Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak.
HÜKÜMLÜ CEZASININ EN AZ YÜZDE 40'INI CEZAEVİNDE ÇEKECEK
Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek. Denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olmasına yönelik düzenleme de gündemde.
SINAVSIZ ARA BULUCULUK
Hukukçuların sınavsız olarak ara buluculuk yapabilmeleri söz konusu olacak. Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak ara bulucu olabilecek.
SOY BAĞININ REDDİ DAVASI AÇMA İMKANI
Taslak ile anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.
DOKTORLARIN HAK KAYBINI ÖNLENECEK KARAR YASALAŞACAK
Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren bir teklif üzerinde de çalışılıyor. Buna göre, üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine çalışılacak.
EKONOMİYLE İLGİLİ TORBA TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK
Üzerinde uzun zamandır çalışılan ve kamuoyunu yakından ilgilendiren torba teklif de 2024'te görüşülen konuların arasında yer alacak. Deprem bölgesindeki inşaat ve yapım işlerindeki fahiş fiyatla mücadele adımı da Meclis'te görüşülecek kanun teklifinin içinde yer alacak.
EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞTİRME
Bu kapsamda emekli aylıklarında iyileştirmeye gidilecek. Bu doğrultuda şu anda 7 bin 500 lira olarak değerlendirilen en düşük emekli aylığının arttırılması da beklentiler arasında yer alıyor.
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ RESMİLEŞECEK
Asgari ücrete karar verildi. Net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret için işverene sağlanacak asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltecek düzenleme de bu teklifte bulunacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa'da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika
- MSÜ 2024 ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM MSÜ sınav başvurusu hangi tarihte başlayacak?
- 22 gol, 45 asist! Erden Timur’dan transfer şov! Bildiğiniz rekorları unutun!
- En güzel Yeni Yıl Mesajları 2024 | Eşe, dosta, aileye, arkadaşa atılacak uzun, kısa, özgün, anlamlı Yılbaşı mesaj ve sözleri... Instagram, WhatsApp, SMS
- Akdeniz'in gizli şifa reçetesi açığa çıktı! Kolesterolle savaşıyor, damar tıkanıklarını açıyor!
- Sıvı yağ kapaklarını çöpe atanlar çok pişman olacak! Meğer cebinizin dostuymuş!
- 1 Ocak'ta kargolar açık mı, çalışır mı? Yılbaşı Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat kargo, PTT çalışma saatleri kaç?
- Yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Milli Piyango bilet satışı en son kaçta sona eriyor?
- DİNİ Yılbaşı Tebrik Mesajları 2024 | Dualı, hadisli, samimi, kısa, uzun, resimli dini eşe, dosta, aileye yeni yıl kutlama mesajları! Whatsapp, Instagram
- 2024 yılbaşı Milli Piyango 5000 ila 3000 TL'yi kazanan numaralar neler? 31 Aralık MPİ 1.200-800-400 TL kazanan numaralar listesi...
- Yılbaşı akşamı TV'de hangi programlar var? 📺 31 ARALIK YAYIN AKIŞI: ATV, TV8, TRT 1, SHOW TV...
- Sevilla’dan son saniye sürprizi! Ocakta yer yerinden oynayacak! FB, BJK, GS’yi karşı karşıya getiren o isim…