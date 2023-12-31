Meclis’te 2024 gündemi! Hangi konular görüşülecek?

EKONOMİYLE İLGİLİ TORBA TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

Üzerinde uzun zamandır çalışılan ve kamuoyunu yakından ilgilendiren torba teklif de 2024'te görüşülen konuların arasında yer alacak. Deprem bölgesindeki inşaat ve yapım işlerindeki fahiş fiyatla mücadele adımı da Meclis'te görüşülecek kanun teklifinin içinde yer alacak.

EMEKLİ AYLIKLARINDA İYİLEŞTİRME

Bu kapsamda emekli aylıklarında iyileştirmeye gidilecek. Bu doğrultuda şu anda 7 bin 500 lira olarak değerlendirilen en düşük emekli aylığının arttırılması da beklentiler arasında yer alıyor.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ RESMİLEŞECEK

Asgari ücrete karar verildi. Net olarak 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücret için işverene sağlanacak asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltecek düzenleme de bu teklifte bulunacak.