Yerel yönetimlerde Türkiye Yüzyılı! AK Parti seçim beyannamesini hazırlıyor
Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, seçim bildirgesi hazırlıklarını da sürdürüyor. Yeni dönemde yeni bir anlayış ile milletin karşısına çıkmaya hazırlanan AK Parti'nin seçim bildirgesi "gerçek belediyecilik" adı altında 15 ana başlıktan oluşacak.
AK Parti bir taraftan yerel seçimlerde yarışacak adaylarını belirlerken, bir taraftan da seçim bildirgesini hazırlıyor. 1994 yılındaki seçimlerden bu yana yerel yönetimlerde bütün partiler tarafından taklit edilen belediyecilik konseptini oturtan AK Parti, yeni dönemde yeni bir anlayış ile milletin karşısına çıkacak.
15 ANA BAŞLIK
AK Parti'nin seçim bildirgesi, "gerçek belediyecilik" adı altında 15 ana başlıktan oluşacak. Bunların arasında "üreten belediyecilik, dinamik belediyecilik, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, dijital belediyecilik" gibi başlıklar yer alacak.
MAHALLE KREŞLERİ
Sosyal belediyecilik başlığı altında yaşlı ve engelli vatandaşların yanı sıra kadınlara yönelik projeler de yer alacak. Bunların başında mahalle kreşleri, emekli kartları gelecek.
GÜVENLİ VE DİRENÇLİ ŞEHİRLER
Yeni konseptin temelini "güvenli ve dirençli şehirler" oluşturacak. Bu kapsamda, "depreme ve doğal afetlere dayanıklı, sokakta rahat gezilebilen, nüfus yoğunluğu azaltılmış, nefes alabilen" şehirler oluşturulacağının altı çizilecek.
RAFTAKİ GIDALAR İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Yerel seçim bildirgesinde yer alacak vaatlere ilişkin bakanlıklar da çalışma yapıyor.
Tarım Bakanlığı, raflardaki gıda maddelerinin güvenliğine ilişkin bir proje hazırladı. Tüm gıda maddeleri için barkot sistemi kurulması öngörülüyor.
Güvenli şehirler kapsamına "güvenli gıda" da gireceği için belediyelere denetimde aktif rol verilmesi düşünülüyor.
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