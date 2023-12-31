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İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2023
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İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz istifa etti

İYİ Parti Kaman İlçe Başkanı Hüseyin Karaboğaz, başarısızlığı gerekçe göstererek istifa etti. Sosyal medya hesabından görevi bıraktığını duyuran Karaboğaz; son seçimlerden sonra kan değişimi olması gerektiğini belirtti. Karaboğaz, Kaman’daki oy oranlarının yüzde 8 düştüğünü, başarısızlığın olduğunu söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.

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