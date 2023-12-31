MHP lideri Devlet Bahçeli’den yeni yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti, milli ve üniter bir devlettir

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli ve üniter bir devlet olduğunu, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün her türlü siyasi mütalaa ve mülahazanın önünde ve üstünde yer aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nihai hüküm 29 Ekim 1923 tarihinde verilmiş, 29 Ekim 2023 tarihinde de teyit edilmiştir. Bu karardan geri dönüş diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle makus ve menhus emel sahipleri karanlık hesaplarını tekrar gözden geçirmek durumundadır. Aksi halde ödenecek bedellerin ağırlığı da doğrudan doğruya artacaktır. Hayatın her alanına provokasyon yatırımı yapan, milli ve manevi hassasiyetlerimizi kanatmak pahasına kaşıyan, bilhassa Türk sporunu kirli amaç ve arzularına alet etmek için sürekli faal halde bulunan kim ya da kimler varsa bu kapsamda hangi çevreler hamle üstüne hamle peşinde koşuyorsa bilinmesini özellikle isterim ki alayının karşısında sapasağlam durmaya 2024 yılında da azimle devam edeceğiz."