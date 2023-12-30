Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl mesajı: İşbirliği ve yeni proje vurgusu

ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.