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Vladimir Putin'den Başkan Erdoğan'a yeni yıl mesajı: İşbirliği ve yeni proje vurgusu

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Vladimir Putin’den Başkan Erdoğan’a yeni yıl mesajı: İşbirliği ve yeni proje vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Erdoğan'a gönderdiği mesajla yeni yılını kutladı. Putin iki ülke arasındaki çok yönlü işbirliğinin süreceğini belirtirken, enerji ve altyapı projelerinin hayata geçeceğinin altını çizdi. İşte detaylar...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova ve Ankara'nın gelecek yıl ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, gönderdiği mesajlarla bazı ülkelerin liderlerinin yeni yılını kutladı.

ÇOK YÖNLÜ İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yeni yıl tebriklerini gönderen Putin, son zamanlarda Rusya ile Türkiye arasında çok yönlü işbirliğin geliştirilmesi için pek çok şey yapıldığını vurguladı.

ENERJİ VE ALTYAPI KATKISI

Ortak çabalar yoluyla her iki ülkenin büyük enerji ve altyapı projelerini hayata geçirdiğini hatırlatan Putin, Rusya ve Türkiye'nin bölgesel çatışmaların çözümüne de katkıda bulunduğunu kaydetti.

İKİLİ SİYASİ DİYALOG GELİŞMEYE DEVAM EDECEK

Putin, "Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara, Avrasya kıtasında güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi adına, dost halkların yararına çeşitli alanlarda verimli işbirliğini, ikili siyasi diyaloğu geliştirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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