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Malatya'da terör operasyonu! PKK/KCK ile DEAŞ'tan 14 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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Malatya’da terör operasyonu! PKK/KCK ile DEAŞ’tan 14 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberleri... Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda, Malatya'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 11'inin terör örgütü PKK/KCK, 3'ünün ise terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtildi.

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