Malatya'da terör operasyonu! PKK/KCK ile DEAŞ'tan 14 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Son dakika haberleri... Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda, Malatya'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.
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