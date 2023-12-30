Bursa’da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika

Son dakika... Bursa'da deprem mi oldu araması hız kazandı. Vatandaşlar depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu. Kandilli depremin şiddetini 3.7 olarak açıkladı. Saat 23.43 sıralarında meydana gelen sarsıntının merkez üssü Gürsü olarak belirlendi.