31 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bursa'da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika

Bursa'da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
ABONE OL
Bursa’da deprem mi oldu? 30 Aralık 2023 az önce kaç şiddetinde deprem meydana geldi? AFAD son dakika

Son dakika... Bursa'da deprem mi oldu araması hız kazandı. Vatandaşlar depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu. Kandilli depremin şiddetini 3.7 olarak açıkladı. Saat 23.43 sıralarında meydana gelen sarsıntının merkez üssü Gürsü olarak belirlendi.

Son dakika... Bursa'da deprem mi oldu araması hız kazandı. Vatandaşlar depremi hissettiklerine dair paylaşımlarda bulundu. Kandilli depremin şiddetini 3.7 olarak açıkladı. Saat 23.43 sıralarında meydana gelen sarsıntının merkez üssü Gürsü olarak belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA

#DEPREM
GURSU (BURSA)
30.12.2023, 23:43:24 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 13.1 km
#Kandilli

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA