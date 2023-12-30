Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor! Mehmetçik 7 gün 24 saat nöbette
GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Mehmetçik, Irak sınırında kahramanca görev yapıyor. Metrelerce kar, sarp arazi, jandarma komandolarının elleri tetikte, gözleri sınır hattında. A Haber muhabiri Barış türel, 3 bin 450 metre yükseklikteki Düztepe Üs Bölgesi'nde jandarma komandoların yürüttüğü mücadeleyi görüntüledi. İşte o özel haberin detayları…
Üs bölgesi, yerli ve milli silahlarla donatılmış durumda. Ana bina ve kuleler arasındaki ulaşım, ise metrelerce yükselen kar ve güvenlik nedeniyle yer altı tünellerinden sağlanıyor.
Jandarma komando timleri, arazide her türlü kış koşullarına göğüs geriyor. Soğuk hava, kar onları durduramıyor. Kahramanlar bölgede teröristlere göz açtırmıyor. Güvenlik güçleri, vatan savunmasını omuz omuza sürdürüyor.
Karadan ulaşımın kapandığı bölgeye, zaman zaman tipi nedeniyle helikopterle de ulaşım sağlanamıyor.
Mehmetçik, bölgedeki son terörist etkisiz hale getirilince kadar kahramanca görev yapmaya devam edecek.
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