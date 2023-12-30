Jandarma komando teröristlere geçit vermiyor! Mehmetçik 7 gün 24 saat nöbette

KAHRAMANLARIMIZIN TERÖRLE MÜCADELESİ

Onlar her türlü zorlu koşulda vatan savunması için kahramanca mücadele ediyor. A haber ekibi Türkiye'nin en yüksek üs bölgesi Düztepe'de Yüksekova ikinci jandarma komando tabur komutanlığına bağlı jandarma komandoların yürüttüğü mücadeleyi görüntüledi.