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10 terörist etkisiz hale getirildi! MSB son dakika duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
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10 terörist etkisiz hale getirildi! MSB son dakika duyurdu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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