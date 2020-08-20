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Rüşveti ihbar etti dayağı yedi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2020
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Rüşveti ihbar etti dayağı yedi!

Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı döneminde 13 daireyi Beylikdüzü Belediyesi'ne rüşvet olarak verildiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan işadamı U.G., Büyükçekmece'de önceki gün 13 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.

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