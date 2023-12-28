Savunma sanayinde tarihi gün! ANKA-3 ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) geliştirdiği insansız savaş uçağı ANKA-3'ün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu önemli gelişmeyi A Haber’de değerlendiren terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Son derece gurur verici aynı zamanda ümit verici çünkü son derece büyük bir mücadele var jeopolitik katmanda. Bu katmanda önce denge sonra üstünlük yakalamak Türkiye’nin caydırıcılığı ve mecbur kalırsa ortaya koyacağı etki açısından son derece önemli. Bu noktada ANKA-3 son derece önemli bir kuvvet çarpanı olarak hatta stratejik katmanda TSK’nın envanterine girecek. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirecek.” dedi.

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