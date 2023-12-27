Son dakika | Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

Futbolcunun Tahkim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itiraz başvurusu neticesinde, Tahkim Kurulu'nca PFDK tarafından verilmiş olan sürekli hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmiş. TFF tarafından geçmişte Faruk Koca'nın eyleminden çok daha ağır bir durumda bile 20 müsabakadan men cezası verdiği düşünüldüğünde Tahkim Kurulu'nun Faruk Koca hakkında verilen cezayı düşürmesi ve Faruk Koca'nın daha hafif bir ceza ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."