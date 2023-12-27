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Son dakika | Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

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Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Son dakika | Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan Faruk Koca tahliye edildi

Son dakika haberi...Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Son dakika haberi...Hakem Halil Umut Meler'e yumruktan MKE Ankaragücü kulübünün eski Başkanı Faruk Koca, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan 22 Arakık tarihinde MKE Ankaragücü, PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için Tahkim Kurulu'na başvurmuştu.

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan Faruk Koca'ya PFDK'dan 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi. Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2'nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı. MKE Ankaragücü Kulübü, Faruk Koca'nın cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başkent ekibi başvurusunda 2019 yılında Amed Sportif F. oyuncusuna verilen cezayı örnek gösterdi.



MKE Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekildeydi:

"21/12/2023 tarihinde PFDK 2023/2024 540 ve 694 sayılı kararına ilişkin itirazlarımızı Tahkim Kurulu'na gerçekleştirdik. Kulüp olarak cezaların çok ağar olduğunu kanaatindeyiz. Buna ilişkin kulüp avukatlarımız itiraz dilekçemizi kurula sundular. Sürekli hak mahrumiyeti, yakın tarihte örneği olan bir ceza değil. Sadece Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile Sakaryaspor A.Ş. arasında 02.03.2019 tarihinde oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusunun 4 rakip takım futbolcusunu jiletle yaralaması sebebiyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiş.

Futbolcunun Tahkim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itiraz başvurusu neticesinde, Tahkim Kurulu'nca PFDK tarafından verilmiş olan sürekli hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmiş. TFF tarafından geçmişte Faruk Koca'nın eyleminden çok daha ağır bir durumda bile 20 müsabakadan men cezası verdiği düşünüldüğünde Tahkim Kurulu'nun Faruk Koca hakkında verilen cezayı düşürmesi ve Faruk Koca'nın daha hafif bir ceza ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

MELER'E DESTEK GELMİŞTİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'e bir destek de FIFA hakemlerinden geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinin ev sahipliğinde düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın final karşılaşması öncesi maçta görev alacak hakem ekibi, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'e videolu destek mesajı gönderdi. Video, FIFA'nın resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

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