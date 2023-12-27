ABD ile kritik F-16 teması! Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü! İsveç'in NATO üyeliği için şart...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinilirken F-16'larla ilgili verilen sözlerin tutulması istendi. İşte detaylar...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'nin talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ
Dışişleri Bakanı Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirttti.
F-16 KONUSUNDA TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİN
F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiği de görüşmede ifade edildi.
GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI
Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.
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