ABD ile kritik F-16 teması! Bakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü! İsveç’in NATO üyeliği için şart...

F-16 KONUSUNDA TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİN

F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesinin beklendiği de görüşmede ifade edildi.

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.