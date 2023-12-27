27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sosyal medyada terör propagandası! Bakan Tunç'tan flaş açıklama: 202 şüpheliye soruşturma

Sosyal medyada terör propagandası! Bakan Tunç'tan flaş açıklama: 202 şüpheliye soruşturma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
Sosyal medyada terör propagandası! Bakan Tunç’tan flaş açıklama: 202 şüpheliye soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada terör propagandası yapan ve şehit ailelerine yönelik suç teşkil eden ifadeler kullanan 202 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığın ve 125 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA