Batı Şeria’da zulüm devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde öldürülen Rami’nin babası olanları anlattı
Gazze'de katliamlara devam eden İsrail güçleri, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ateş açarak yaraladıkları Filistinli Rami El Abuşi'yi yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürmüştü. Rami'nin babası yaşananları A Haber’e anlatı.
İsrail askerleri işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın Tubas bölgesinde Filistinli genci önce yaraladı. Ardından da yerde savunmasızca yatan genci kurşuna dizerek hayattan kopardı. Rami'nin babası Jammal Rusdi Abuşi ve kuzeni yaşananları A Haber'e anlattı.
"VÜCUDUNA TAM 12 KURŞUN SIKTILAR"
Jammal Rusdi Abuşi : Cuma günü saat 7 buçuk 8 civarı oğlum akrabalarımın olduğu o alanda bulunuyordu. Normal bir sivil olarak askerleri ve olanları izliyordu. Kardeşim Münür'in evinin olduğu bölgeden uzaktan onu vurdular. Hiçbir şeyle alakası yoktu. Diğer gençler gibi izliyordu. Vurulunca yere düştü. Bu arada askerler ciple gelerek onu düştüğü yerde vurdular. Vücuduna tam 12 kurşun sıktılar.
KUZEN: Benim kuzenim burada duruyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Öyle duruyordu yani. Oradan İsrail askerleri geldiler. Bir anda geldiler. Yani kimsenin haberi yoktu. Geldiler durdular. Benim kuzenim buraya, tam buraya geldi. Bir anda ateş ettiler. Yaralandı, şehit olmadı. Ama İsrail askeri ısrar etti. İndiler ve çok defa ateş ettiler, şehit olana kadar.
"SUÇSUZ OLDUĞU HALDE ÖLDÜRÜLDÜ"
Jammal Rusdi Abuşi : Cipten inerek başına gelip ona tabancalarla 12 kurşun sıktılar. Onu isteseler tutuklayabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Onu infaz edip gittiler. Onu Türk hastanesine kaldırdık. Oradan da Rafidya Hastanesi'ne naklettiler. Orada bir gece kaldı. Sonra Nablus'ta şehit oldu. Yaşananlar bundan ibaret. Yahudi askerler oğlumu öldürdü. İki ciple geldiler. Aynı zamanda komşumuzun oğlu Abdullah Şahin de şehit oldu.
KUZEN: İsrail askerleri hep bu benim mahalleme geliyorlar. Bir anda ateş ediyorlar sivil insanlara. Her gün buraya geliyorlar zulüm ediyorlar, ateş ediyorlar, sivil insanları öldürüyorlar.
İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınları ile suçsuz ve sivil Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Nablus'a bağlı El Fara Kampına sık sık baskın yapan İsrail güçleri sivilleri hayattan koparıyor. Sadece baskınlarla değil hava araçları ile de katlediyorlar. El Fara kampındakiler ise saldırıları önlemek için mahallelerine muşamba asıyorlar.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu takvimi 2023-2024
- Meğer hata yapıyormuşuz! Hem doğalgaz faturanız düşecek hem de eviniz sımsıcak olacak
- Saçlarınızı kuvvetlendirecek 3 malzemeli reçete! Gür ve parlak saçlar için sadece 2 saat yeterli
- Kilosuna 600-700 TL para ödemeye gerek yok! Evde yapım maliyeti 49.99 TL! Sütün içe tek kaşık yeterli
- Bilgi Sarmal Türkiye Geneli Deneme 22-23-24-25 Aralık 2024 | TYT - AYT deneme 2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Cevap anahtarı...
- Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu başvuru ekranı | Bakanlık KPSS şartsız 35 yaşından küçük 50 personel alacak! İşte başvuru şartları...
- Yunan Ligi Panathinaikos puan durumu ve sıralaması | Fatih Terim Panathinaikos takımının piyasa değeri ne kadar, KAÇ TL? İşte oyuncu kadrosu ve detaylar...
- KPSS ATAMA TERCİHLERİ: ÖSYM KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
- ÖDEME MİKTARLARI DEĞİŞİYOR! Asgari ücret zammı hepsini etkileyecek! Sosyal yardım, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, BES...
- Asgari ücrette zam tablosu oluştu! Rakamlar tek tek hesaplandı! %40, %45, %50 zam gelirse...
- Altında tarihi rekor: 2012 lira seviyesi görüldü! 26 Aralık Kapalıçarşı altın fiyatları: Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet...
- 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi Meclis'ten geçti mi, şartları neler?