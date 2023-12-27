Batı Şeria’da zulüm devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde öldürülen Rami’nin babası olanları anlattı

"SUÇSUZ OLDUĞU HALDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Jammal Rusdi Abuşi : Cipten inerek başına gelip ona tabancalarla 12 kurşun sıktılar. Onu isteseler tutuklayabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Onu infaz edip gittiler. Onu Türk hastanesine kaldırdık. Oradan da Rafidya Hastanesi'ne naklettiler. Orada bir gece kaldı. Sonra Nablus'ta şehit oldu. Yaşananlar bundan ibaret. Yahudi askerler oğlumu öldürdü. İki ciple geldiler. Aynı zamanda komşumuzun oğlu Abdullah Şahin de şehit oldu.

KUZEN: İsrail askerleri hep bu benim mahalleme geliyorlar. Bir anda ateş ediyorlar sivil insanlara. Her gün buraya geliyorlar zulüm ediyorlar, ateş ediyorlar, sivil insanları öldürüyorlar.