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Batı Şeria’da zulüm devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde öldürülen Rami’nin babası olanları anlattı

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Batı Şeria’da zulüm devam ediyor! Geçtiğimiz günlerde öldürülen Rami’nin babası olanları anlattı

Gazze'de katliamlara devam eden İsrail güçleri, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da da sivillere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ateş açarak yaraladıkları Filistinli Rami El Abuşi'yi yakın mesafeden otomatik silahla hedef alarak öldürmüştü. Rami'nin babası yaşananları A Haber’e anlatı.

İsrail askerleri işgal altında tuttukları Batı Şeria'nın Tubas bölgesinde Filistinli genci önce yaraladı. Ardından da yerde savunmasızca yatan genci kurşuna dizerek hayattan kopardı. Rami'nin babası Jammal Rusdi Abuşi ve kuzeni yaşananları A Haber'e anlattı.

"VÜCUDUNA TAM 12 KURŞUN SIKTILAR"

Jammal Rusdi Abuşi : Cuma günü saat 7 buçuk 8 civarı oğlum akrabalarımın olduğu o alanda bulunuyordu. Normal bir sivil olarak askerleri ve olanları izliyordu. Kardeşim Münür'in evinin olduğu bölgeden uzaktan onu vurdular. Hiçbir şeyle alakası yoktu. Diğer gençler gibi izliyordu. Vurulunca yere düştü. Bu arada askerler ciple gelerek onu düştüğü yerde vurdular. Vücuduna tam 12 kurşun sıktılar.

KUZEN: Benim kuzenim burada duruyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Öyle duruyordu yani. Oradan İsrail askerleri geldiler. Bir anda geldiler. Yani kimsenin haberi yoktu. Geldiler durdular. Benim kuzenim buraya, tam buraya geldi. Bir anda ateş ettiler. Yaralandı, şehit olmadı. Ama İsrail askeri ısrar etti. İndiler ve çok defa ateş ettiler, şehit olana kadar.

"SUÇSUZ OLDUĞU HALDE ÖLDÜRÜLDÜ"

Jammal Rusdi Abuşi : Cipten inerek başına gelip ona tabancalarla 12 kurşun sıktılar. Onu isteseler tutuklayabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Onu infaz edip gittiler. Onu Türk hastanesine kaldırdık. Oradan da Rafidya Hastanesi'ne naklettiler. Orada bir gece kaldı. Sonra Nablus'ta şehit oldu. Yaşananlar bundan ibaret. Yahudi askerler oğlumu öldürdü. İki ciple geldiler. Aynı zamanda komşumuzun oğlu Abdullah Şahin de şehit oldu.

KUZEN: İsrail askerleri hep bu benim mahalleme geliyorlar. Bir anda ateş ediyorlar sivil insanlara. Her gün buraya geliyorlar zulüm ediyorlar, ateş ediyorlar, sivil insanları öldürüyorlar.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınları ile suçsuz ve sivil Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. Nablus'a bağlı El Fara Kampına sık sık baskın yapan İsrail güçleri sivilleri hayattan koparıyor. Sadece baskınlarla değil hava araçları ile de katlediyorlar. El Fara kampındakiler ise saldırıları önlemek için mahallelerine muşamba asıyorlar.

Batı Şeria’da zulüm devam ediyor! BATI ŞERİA'DA ZULÜM DEVAM EDİYOR!
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