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TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay

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Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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TBMM Dışişleri Komisyonunda İsveç’in NATO’ya üyeliğine onay

TBMM Dışişleri Komisyonunda, İsveç'in NATO'ya katılım protokolün onaylandı. İsveç için son sözü TBMM Genel Kurulu söyleyecek.

Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç'in Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine ilişkin Komisyonu bilgilendirdi, milletvekilleri de kanun teklifi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) İsveç Krallığı'nın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

İSVEÇ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) katılımına ilişkin teklifin TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Billström, X mesajında, "İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunun Türkiye'deki Dışişleri Komisyonunda onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bir sonraki adım Parlamentonun bu konuyu oylaması olacak. NATO üyesi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN, İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM PROTOKOLÜ'NÜ İMZALAMIŞTI

İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023'te imzalanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

İsveç’in NATO üyeliği TBMM Komisyonu’nda kabul edildi! İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TBMM KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ!

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