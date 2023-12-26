AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar: Özgür Özel Netanyahu ile aynı düzlemde

"ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMASIYLA TARTIŞMALARI NETLEŞTİRDİ"

Özgür Özel grup toplantısında yaptığı konuşmayla CHP nasıl istikamet çizecek diye yapılan tartışmaları netleştirdi. Çeşitli beklentilerde olan kesimler vardı. Anlaşıldığı kadarıyla yalan ve yıkım siyasetine devam edeceği netleşmiş oldu. Orada kullandığı bir ifade var Cumhurbaşkanımıza yönelik. 'Hain' diye bir ifade kullanıyor. Cumhurbaşkanımıza kimlerin hain dediğini biliyoruz. Netanyahu böyle söyler. Terör örgütü PKK böyle söyler. Özel'in söylediği cümleler bunlarla aynı düzleme yerleşmiştir. Netanyahu gibilerinin PKK gibi terör örgütlerini sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı cümleleri tekrar etmek gibi bir misyonu seçmişse kendisinin bileceği bir iştir. Türkiye siyasetine sürülen bu lekeye üzülürüz. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın beklentileri var. Onlara yapılan bu kötülüğe üzülürüz. Nefret siyaseti nasıl yapılır, bunu koordinatları nedir? Bugünkü konuşmada bunu gösterdi.

"ÖZGÜR ÖZEL CHP'YE KÖTÜLÜK YAPACAK"

Kötü insanlar diye bir ifade kullandı. Kötü nedir, kötülük nedir biliriz. En son hangi kötülerin Türkiye'ye hangi siyasi kötülüğü yapmak üzere 14 Mayıs öncesinde neler yaptığını gördük. Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler. Bu siyasi kötülüğü milletimiz engelledi. Kötülüğün ne kadar organize olduğu seçimden sonra ortaya çıktı. Gizli pazarlıklılar, gizli işbirlikleri ortaya çıkınca siyasi kötülüğün odağının hangi yönetim olduğu ortaya çıktı. Bu bize zarar vermez. Gördüğüm şudur, Özgür Özel CHP'ye kötülük yapacak. Bunu bugünkü konuşmasında ortaya koydu. 'Bedava siyaset dönemi bitti'. Bu teröre karşı ortak bildiriye imza atmayınca bu ifadeyi kullandılar. Bildiri teklifi muhalefetten geldi. Bize sorulduğunda 'biz tabii ki de destek veririz' dedik. Cumhur İttifakı buna destek verdi. Terörü kınıyormuş gibi yaparak bir yandan da belli bir takım siyasi pazarlıkların önünü açacak şekilde bildiriye imza atmadılar. Vatandaştan tepki görünce bir bildiri yayınladılar. Hiçbir gerekçe ortak bildiriye imza atmamayı mazur gösteremez.

Geçmiş zamanlarda CHP ile anlaşamadığımız pek çok konu olsa da CHP'nin terörle mücadelede hassas olduğu dönemleri kendi siyasi hayatımızda gördük. Baykal zamanında bu konularda CHP milli meselelerde teröre karşı Türkiye'nin gücünü, kararlılığını savunma konusunda tavizsiz tavır sergilerdi. Yüce Meclis'ten en güçlü bildirinin çıkması her zaman önemsenen bir şeydi. Şimdi bunu 'bedava siyaset yok' diye ifade etmeye çalışıyor. Siyasetinizin sponsorunun kim olduğunu bugün net bir şekilde ifade etmiş oldunuz.