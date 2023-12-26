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Son dakika | 32 ilde PKK operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltrında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Son dakika | 32 ilde PKK operasyonu! Onlarca şüpheli gözaltrında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen 'Kahramanlar-36' operasyonlarında 208 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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