PKK övücüsü Merdan Yanardağ'dan şehit yakınlarına skandal tehdit: CHP'liler cami avlularına gelirse oralara giremezsiniz
Geçtiğimiz aylarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı güzelleyen ve "terör örgütü propagandası yapma", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından hapis cezası alan CHP yandaşı Merdan Yanardağ, şimdi de şehit ailelerini tehdit etti. Yanardağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren şehit yakınlarını hedef alarak "CHP'liler o cami avlularına gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti. Devlet ve millet teröre karşı tek yürek oldu. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM bildiriye imza atmadı.
ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ
PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel karar sonrası şehit cenazesinde "Özgür dışarı" sloganlarıyla kovuldu.
Özel'in Gaziantep'te şehit cenazesine gönderdiği çelenk parçalandı. Özel ve CHP yandaşları ise şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlayıp tehditler savurdu.
MERDAN YANARDAĞ'DAN ŞEHİT YAKINLARINA TEHDİT
Daha önce terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü için hapis cezası alan CHP yandaşı TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ şimdi de şehit yalkınlarını tehdit etti.
Merdan Yanardağ, "CHP'liler o cami avlularına gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Yanardağ'ın tepki çeken sözleri şu şekilde:
"Kim o ya Gaziantep'te Özgür Özel'in çelengini parçalamaya kalkan o devir bitti. O meydan sizin değil bakın... Özgür Özel çok önemli bir uyarıda bulundu; 'Bizim elimiz armut toplamıyor' dedi. Eğer CHP'liler bu ülkenin muhalefeti ve yurt severleri de cami avlularına gövde gösterisi yapmak için gelirse oraya giremezsiniz."
PKK ELEBAŞINI GÜZELLEMİŞTİ
Merdan Yanardağ daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapmıştı. Yanardağ, "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadelerini kullanmıştı
Yanardağ yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ, yapılan duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.
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