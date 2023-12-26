Yeni bir kara harekatı olur mu? ABD neden teröristlere kalkan oldu? Emekli Tuğgeneral A Haber’de anlattı

ABD'NİN GERÇEK YÜZÜ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİ KULLANIYOR

Aslında ABD de artık çok kutuplu dünya karşısında geride kalan, tek kutuplu dünyanın özlemi ve liderliğini devam ettirme heves ve arzusuyla bu bölgede varlığını ispat etmeye çalışıyor.



Bunun için bir terör devleti olan İsrail'i kullanıyor. Bir terör örgütü olan kendisinin de sözde tanımladığı PYD/PKK'yı kullanıyor. Bu bölgede de bir barış ve istikrar ortamının asla oluşmasını istemiyor. Bu ABD'nin gerçek yüzüdür.