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İstanbul'da PKK operasyonu! 11 şüpheli gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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İstanbul’da PKK operasyonu! 11 şüpheli gözaltında

İstanbul'da PKK-KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

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