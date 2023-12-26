Hem İslam düşmanı hem de PKK yandaşı! İşte sözde akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ın utanç veren karnesi
Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethaneye ayakkabısı ile girip öğrencilerle tartışan akademisyen Zeliha Gizem Sayın'ın sicili kabarık çıktı. Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasındaki tartışma 24 Aralık Pazar günü sosyal medyaya taşındı.
Videoda mescit olarak kullanılan odanın önünde ayakkabılarını çıkaran öğrenciler ile aynı odaya ayakkabı ile basan Sayın'ın tartışması yer aldı.
Kadir Has Üniversitesi'nin içinde bulunan mescide ayakkabıları ile girip öğrencileri provoke eden Zeliha Gizem Sayın'ın, TSK karşıtı bildiriye imza attığı, soruşturmada ise gözaltına alındığı ortaya çıktı
Söz konusu görüntülerde; öğretim görevlisi Sayın'ın, tüm ısraralara rağmen özellikle ayakkabılarıyla mescit halısını çiğnediği görülüyor.
"BEN HRİSTİYANIM, BEN BUDİSTİM"
Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi tırmandırdı ve "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Bu benim ilgilendirmez. Ben Hristiyanım, ben Budistim." sözlerini sarf etti.
Israrla mescitten çıkmak istemeyen akademisyen güvenliğin çağırılması üzerine mescitten çıkmak zorunda kaldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadir Has Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Sosyal medyada yayılan videonun tepki çekmesinin ardından üniversitenin konuyla ilgili inceleme başlattığı, Sayın'ın ifadesinin alınması için emniyete çağrıldığı öğrenildi. Olay sonrası TÜGVA da çirkin saldırıyı protesto etti.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından, "Müslümanların da ibadet ettiği alana, tüm ikazlara rağmen ayakkabılar ile girmek anca sizin gibi İslamofobiklerin yapacağı bir davranıştır" dedi.
Öte yandan Zeliha Gizem Sayın'ın; terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen 'Hendek Operasyonları'na karşı çıkan "Barış Akademisyenleri Bildirisi"ne imza attığı, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! Ödemeler başlıyor! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?
- Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!
- Hatayspor Beşiktaş maç özeti | 25 Aralık Hatayspor-BJK maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Çorum Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çankırı Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı? 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
- 2 dakikalık yöntemle kırışıklığa çözüm! Kıyafetleri ütü olmadan dümdüz yapıyor!
- TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...