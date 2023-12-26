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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2023 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Aralık ayının başlarında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Okuyan, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

"Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Okuyan, bir süre önce yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.

ENTÜBE EDİLMİŞTİ!

Okuyan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu kritik bir seviyede olduğunu belirten Ülkü Okuyan, "Sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız." demişti.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Okuyan'ın tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın geçtiğimiz günlerde entübe edildiği bildirilmişti.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıydı.

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