Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, 73 yaşında yaşamını yitirdi. Aralık ayının başlarında sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve entübe edilen Okuyan, yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.
"Yaşar Okuyan kimdir, neden vefat etti son dakika?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Okuyan, bir süre önce yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ!
Okuyan, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
Okuyan'ın kızı Ülkü Okuyan, babasının durumuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.
Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu kritik bir seviyede olduğunu belirten Ülkü Okuyan, "Sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız." demişti.
TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!
Okuyan'ın tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Sayın Yaşar Okuyan bu sabaha karşı hayatını kaybetmiştir. Uzun süredir hastanemizde tedavi altında olan Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu son haftada ağırlaşmış ve 26 Aralık 2023 tarihinde saat 02.46'da tüm çabalarımıza karşı çoklu organ yetmezliği ile hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.
Geçirdiği iç kanamaya bağlı olarak yoğun bakıma alınan Okuyan'ın geçtiğimiz günlerde entübe edildiği bildirilmişti.
YAŞAR OKUYAN KİMDİR?
Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.
İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.
Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.
Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıydı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, ÇKS kaydı olanlara müjde geldi! O tarihte hesaplara yatacak! 4A-4B-4C'liye 5 bin TL ikramiye tarihleri...
- Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı 2023? Kabine gündeminde hangi konular var?
- Osmanlı tarihinin en kolay zaferi! İki ordu birbirini vurdu kazanan "Türkler" oldu!
- Hatayspor Beşiktaş maç özeti | 25 Aralık Hatayspor-BJK maçı kaç kaç bitti?
- AK Parti Çorum Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çankırı Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Çankırı yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Çanakkale AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- Mahkumlara genel af var mı, çıkacak mı? 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler?
- Memur maaşı ne kadar olacak 2024? % 50.35 orana göre yeni hesaplama yapıldı! Öğretmen, hemşire, polis, doktor, avukat...
- 2 dakikalık yöntemle kırışıklığa çözüm! Kıyafetleri ütü olmadan dümdüz yapıyor!
- TGRT Haber spikeri Meltem Günay kaç yaşında, nereli? Meltem Günay kimdir, neden kovuldu? Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı...