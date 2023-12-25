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Sokak röportajında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.12.2023
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Sokak röportajında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almıştı gözaltına alındı

İstanbul Bakırköy'de bir sokak röportajında skandal bir olay yaşandı. İki kişi Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak "Bu devlet teröristtir" ifadelerini kullandı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri skandal sözlerin ardından düğmeye basarken, Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı.

Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. 83 milyon şehitlerine ağlarken, sokak röportajında skandal ifadeler kullanan iki genç, büyük tepki aldı. Öyle ki İstanbul Bakırköy Meydanı'nda dün öğle saatlerinde bir sokak röportajı yapıldı.

Bir şahsın 'Bu devlet teröristtir' cümlesini kurduğu anlar, herkesn tepkisi aldı. Cümleyi ısrarla savunan gencin yanındaki arkadaşının da kendisine destek verdiği anlar kameralara yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine düğmeye bastı. O röportaja ilişkin isimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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