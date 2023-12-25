Sokak röportajında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almıştı gözaltına alındı
İstanbul Bakırköy'de bir sokak röportajında skandal bir olay yaşandı. İki kişi Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak "Bu devlet teröristtir" ifadelerini kullandı. Güvenlik Büro Amirliği ekipleri skandal sözlerin ardından düğmeye basarken, Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı.
Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. 83 milyon şehitlerine ağlarken, sokak röportajında skandal ifadeler kullanan iki genç, büyük tepki aldı. Öyle ki İstanbul Bakırköy Meydanı'nda dün öğle saatlerinde bir sokak röportajı yapıldı.
Bir şahsın 'Bu devlet teröristtir' cümlesini kurduğu anlar, herkesn tepkisi aldı. Cümleyi ısrarla savunan gencin yanındaki arkadaşının da kendisine destek verdiği anlar kameralara yansıdı.
GÖZALTINA ALINDI
Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine düğmeye bastı. O röportaja ilişkin isimlerinin Bestamin T. ve Sami Yusuf G. olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5000 TL ikramiye ödeme takvimi: Çalışan emekliye ikramiye ne zaman verilecek? Dul ve yetim maaşı alanlar, (ÇKS) çiftçiler...
- AK Parti Düzce belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Düzce AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- AK Parti Osmaniye belediye başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Osmaniye AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları listesi
- Emekli Sandığı SSK Bağkur emeklisine müjde! 7600, 8800, 9000 TL alanlara zamlı hesap çıktı! Seyyanen zam, refah payı! %38.59 zam sonrası maaşlara en düşük...
- 2. Torba Yasada maddeler netleşiyor! EYT sonrası kademeli emeklilik müjdesi geldi! 3600 ek gösterge, 90 bin taşerona kadro...
- Okullar tatil mi son dakika? Bugün ve yarın okullar hangi illerde tatil edildi? MEB Valilik "Kar tatili" açıklamaları...
- AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Burdur AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bolu Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bolu yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bitlis Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bitlis AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Bingöl Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Bingöl yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti
- AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim? 31 Mart 2024 Bilecik AK Parti MHP CHP İYİ Parti yerel seçim belediye başkan adayları…
- AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 Balıkesir yerel seçim belediye başkan adayları listesi… AK Parti MHP CHP İYİ Parti