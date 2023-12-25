Sokak röportajında skandal sözler! Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef almıştı gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu olay dün İstanbul Bakırköy'de yaşandı. 83 milyon şehitlerine ağlarken, sokak röportajında skandal ifadeler kullanan iki genç, büyük tepki aldı. Öyle ki İstanbul Bakırköy Meydanı'nda dün öğle saatlerinde bir sokak röportajı yapıldı.