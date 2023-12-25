İki şüpheli gözaltına alındı!

İstanbul Bakırköy'de bir sokak röportajında, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak "Bu devlet teröristtir" ifadelerini kullanan iki şahıstutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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