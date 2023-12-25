Sabiha Gökçen'e Türkiye'nin en büyük ikinci pisti! Başkan Erdoğan bugün açılışını yapacak
Eser ve hizmet siyaset anlayışıyla Türkiye'yi dünyada söz sahibi haline getiren Başkan Erdoğan, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni pistinin açılışını yapacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.
Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha büyük önem kazanırken, Başkan Erdoğan önderliğinde yapımı tamamlanan pist Türkiye'ye büyük bir değer katmış olacak.
EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK
60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar havalimanına iniş yapabilecek.
YENİ PİSTTEN 540 METRE DAHA UZUN
Açılışı yapılacak yeni pist, mevcut pistten 540metre daha uzun şekilde inşa edildi.
A Haber muhabiri Esra Akyürük, son gelişmeleri aktardı:
Türkiye havacılık tarihinde dünya listelerine ismini yazdırmış durumda, ancak ilk sıralara yükselmek istiyor. Bunun için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyordu. O çalışmalardan bir tanesi de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaydı… O çalışmaların artık sonuna gelindi.
Yarın öğlen saatlerinde pistin açılışı gerçekleştiriyor olacak. Başkan Erdoğan, Sabiha Gökçen, pistinin açılışını gerçekleştirecek.
Açılış için saatler kaldı. Bugün saatler 12.00'ı gösterdiğinde açılış gerçekleşmiş olacak.
BAKAN URALOĞLU AÇILIŞ ÖNCESİ İNCELEMELERDE BULUNDU
Açılış öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin büyümesine gelişmesine, yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti gibi kalkınma odaklı yatırımlarımıza engel olamayacaklar." diye konuştu.
Düşen maliyetler, atıl havaalanlarının yenilenerek aktif hale getirilmesi ve yeni yapılan havalimanları ile iç ve dış hat yolcu sayında çok önemli artışlar olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
Uraloğlu, Türkiye'nin 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 3. sıraya, dünyada ise 6. sıraya yükseldiğini belirterek, yolcu trafiği bazında ise 3 havalimanının Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer aldığını belirtti.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pist ve tamamlayıcı yapıları projesinin, yapımı devam eden en önemli havayolu projelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu,
"Bu önemli projeyi başarıyla tamamlamış olmanın gurunu yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'mız her geçen gün artan yolcu sayısı ve vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ciddi bir kapasite artışına ihtiyaç duymaktaydı. Bu nedenle Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştirecek çalışmaları başlattık. 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. Yolcu sayısında geçen yıla göre yüzde 21'lik bir artış olacaktır.
Bugün Sabiha Gökçen Havalimanı, ülkemizde İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Hizmete açacağımız 2. pist ile önümüzdeki yıllarda bu sayının çok daha büyük oranlarda artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Hava trafiği açısından en verimli kullanım olacağı ve maksimum kapasiteyi sağlayacağı için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'mızın hava trafik kapasitesini en az 2 katına çıkaracağız."
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